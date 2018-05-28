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ሰበር ዜና -አንዳርጋቸው ጽጌ ከቃሊቲ ማረሚያ ወጥቷል

ሰበር ዜና -አንዳርጋቸው ጽጌ ከቃሊቲ ማረሚያ ወጥቷል

andargachew tsige

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የቦሌ መንገድ በመኪና ጥሩንባ ጩኽት ደምቃለች!

አንዲ ወደቤቱ እየመጣ ነው!

በኢትዮጵያ የኢንግሊዝ ኤምባሲ መኪናዎች በቃሊቲ ማረሚያ ቤት በር ጠብቀው ወስደውታል።

የአንዳርጋቸዉ ጽጌ እህት ወ/ሮ ኑኑ ጽጌ ጨምሮ ከተለያየ ቦታ የመጡ የአዲስ በበባ ወጣቶች ተቀብለውታል::

የጉዞዉ ሰነድ በማለቁ ዛሬ ወደ ቤተሰቦቹ፤ አገረ እንግሊዝ ይጓዛል ~ ተብሏል

በአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ቤተሰቦች ቤት በርካታ ወጣቶች ተሰብሰበው እየጠበቁት ነው።

ወላጆቹም፤ እንዲህ ተውበው የልጃቸውን መምጣት እየጠበቁ ናቸው።

እንግሊዙ ስካይ ኒውስ Sky News ዘገባ ከሆነ አቶ አንዳርጋቸው ዛሬ፤ ሰኞ ማታ ለንደን ይገባሉ።

የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ትናንት እሁድ ምሳ ሰዓት አካባቢ ለአቶ አንዳርጋቸው ባለቤት ወይዘሮ የምሥራች ኃ/ማርያም ስልክ በመደወልአንዳርጋቸው በይቅርታ ከእስር ተፈተው በሁለት ቀናት ውስጥ ወደ ለንደን እንደሚደርሱ አረጋግጠውላቸዋል።

ልጆቹም የአባታቸውን አይን ለማየት በከፍተኛ ጉጉት እየጠበቁ ይገኛሉ።

ጌጡ ተመስገን

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Posted by on May 28 2018. Filed under News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

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Warka
Warka ዋርካ
the Pioneering Ethiopian Discussion
Forum in Amharic



The regime in Ethiopia is the first in sub-Saharan Africa to actively engage in political censorship of the Internet .

Since May 2006, the then top five most popular Ethiopian web sites (including CyberEthiopia) and several blogs have been blocked across the nation. The apparent objective was to prevent the dissemination of information that is critical of the regime.

Following the political protests which have swept the nation since November 2015, the regime has routinely shutdown the Internet and restricted access to Social Media (including Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber) and indicated its keenness to control Social Media.




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