ዲያስፖራውና የዜግነት ጥያቄ – ባይሳ ዋቅ-ወያ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዓቢይ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በመካሄድ ላይ በሚገኘው የለውጥ ሂደት እንዲካፈሉ ጥሪ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወዳገራቸው መመላሰቸውን ሳስተውል፣ እነዚህ ተመላሾች በተለይም የፖሊቲካ ድርጅት መሪዎችና አክቲቪስቶች ከብዙ ዓመታት በኋላ በሰላም መመለሳቸውን እንጂ ከተመለሱ በኋላ በፖሊቲካው እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን መሰናከል በቅጡ ያስተዋሉት ስላልመሰለኝ፣ አንዳንድ ጠቃሚ ማስታወሻዎችን ለማስቀመጥ ወሰንኩ። ይህን ሆ ብሎ የተነሳውን የፖሊቲከኞችና አክቲቪስቶችን መንጋ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል ብዬ በመገመት ሃሳቤን በአደባባይ ለማውጣት ፈራ ተባ እያልኩ ቀን በመቁጠር ላይ እያለሁ ሰሞኑን አንድ ግለሰብ በፌስቡክ ላይ ተመሳሳይ ጉዳይን አንስቶ ሰፋ ያለ ማስታወሻ አስፍሮ ካየሁ በኋላ፣ እኔም ሞራል አገኘሁና ይህንን ባብዛኛው ሕጋዊ የሆነን ጽሁፍ በተገኘው የሚዲያ መድረክ ለማሳተም ወሰንኩ። ዓላማዬ እነዚህ በገፍ በመመለስ ላይ ያሉት የፖሊቲካ ሰዎች ለብዙ ዓመታት ይኖሩበት ከነበረው የጉዲፈቻ አገሮቻቸው ነቅለው ከወጡ በኋላ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በተለይም የዜግነታቸውን ጉዳይ አስመልክቶ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን መሰናክል በውል የተረዱት ስላልመሰለኝ፣ የሚወስዱት ውሳኔ ሁሉ በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ከማሰብ አንጻር ነው። ሕጋዊ መረጃዎችን ካቀረብኩ በኋላ ግን ዲያስፖራው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪና ስለ ዛሬይቷ ኢትዮጵያ ስላላቸው የተሳሳተ ግምት የግሌን አስተያየት በማከል ጽሁፌን እደመድማለሁ።
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