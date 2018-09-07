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ዲያስፖራውና የዜግነት ጥያቄ – ባይሳ ዋቅ-ወያ

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዓቢይ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው በመካሄድ ላይ በሚገኘው የለውጥ ሂደት እንዲካፈሉ ጥሪ ካደረጉበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወዳገራቸው መመላሰቸውን ሳስተውል፣ እነዚህ ተመላሾች በተለይም የፖሊቲካ ድርጅት መሪዎችና አክቲቪስቶች ከብዙ ዓመታት በኋላ በሰላም መመለሳቸውን እንጂ ከተመለሱ በኋላ በፖሊቲካው እንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን መሰናከል በቅጡ ያስተዋሉት ስላልመሰለኝ፣ አንዳንድ ጠቃሚ ማስታወሻዎችን ለማስቀመጥ ወሰንኩ። ይህን ሆ ብሎ የተነሳውን የፖሊቲከኞችና አክቲቪስቶችን መንጋ ተስፋ ሊያስቆርጥ ይችላል ብዬ በመገመት ሃሳቤን በአደባባይ ለማውጣት ፈራ ተባ እያልኩ ቀን በመቁጠር ላይ እያለሁ ሰሞኑን አንድ ግለሰብ በፌስቡክ ላይ ተመሳሳይ ጉዳይን አንስቶ ሰፋ ያለ ማስታወሻ አስፍሮ ካየሁ በኋላ፣ እኔም ሞራል አገኘሁና ይህንን ባብዛኛው ሕጋዊ የሆነን ጽሁፍ በተገኘው የሚዲያ መድረክ ለማሳተም ወሰንኩ። ዓላማዬ እነዚህ በገፍ በመመለስ ላይ ያሉት የፖሊቲካ ሰዎች ለብዙ ዓመታት ይኖሩበት ከነበረው የጉዲፈቻ አገሮቻቸው ነቅለው ከወጡ በኋላ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ በተለይም የዜግነታቸውን ጉዳይ አስመልክቶ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን መሰናክል በውል የተረዱት ስላልመሰለኝ፣ የሚወስዱት ውሳኔ ሁሉ በትክክለኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ከማሰብ አንጻር ነው። ሕጋዊ መረጃዎችን ካቀረብኩ በኋላ ግን ዲያስፖራው ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪና ስለ ዛሬይቷ ኢትዮጵያ ስላላቸው የተሳሳተ ግምት የግሌን አስተያየት በማከል ጽሁፌን እደመድማለሁ።

ሙሉውን ለምንበብ ይጫኑ - ዲያስፖራውና የዜግነት ጥያቄ

 

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Posted by on Sep 7 2018. Filed under News, Views and Opinions. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

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Warka
Warka ዋርካ
the Pioneering Ethiopian Discussion
Forum in Amharic



The then-TPLF-dominated regime in Ethiopia was the first in sub-Saharan Africa to actively engage in political censorship of the Internet .

Since May 2006, the most popular Ethiopian web sites (including CyberEthiopia) and several blogs have been blocked across the nation. The apparent objective was to prevent the dissemination of information that is critical of the regime.

Following the political protests which have swept the nation since November 2015, the regime has routinely shutdown the Internet and restricted access to Social Media (including Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber) and indicated its keenness to control Social Media.

On 22nd June 2018, the new Prime Minister Dr Abye Ahmed's government reported that it had unblocked 264 websites including CyberEthiopia.com after 12 years of blockage as attested by the OONI’s thorough verifications of our website’s unblocking .




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