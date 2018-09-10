የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰንደቅ ዓላማ – ታፈሰ በለጠ
የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰንደቅ ዓላማ ታሪካዊነቱም ሆነ ዓላማው ጥንታዊ ነው፡፡ አንድ አገር የሚለየውና
የሚታወቀው በድንበር፣ በሕዝብና በሰንደቅ ዓላማ ነው፡፡ አንድ አገር አንድ ሰንደቅ ዓላማ ብቻ ነው የሚኖረው፡፡
የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ከላይ ወደ ታች፥ አረንጉዋዴ፥ ቢጫና ቀይ ቀለማት ናቸው፡፡ ይህ የሕዝብ ሰንደቅ
ዓላማ ነው፡፡ የነዚህ ቀለማትና ቅርስ የተረጋገጠው ከዳግማዊ ምኒልክ ጊዜ በፊት ጀምሮ ነው፡፡ ቀደም ብሎም ኢትዮጵያ
መንግሥታዊ አስተዳደር ከነበራት ዘመን ጀምሮ ይህ ሰንደቅ ዓለማ በሕዝብ ሲውለበለብ ቆይትዋል፡፡
Ethiopian Flag – by Tafesse Belete
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Posted by cybereth on Sep 10 2018. Filed under News, Views and Opinions. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.