Cyber Ethiopia

የዘርና የkንk ሥርዓተ- መንግሥት አገር ያተራምሳል

ታፈሰ በለጠ

በአሁኑ የኢትዮጵያ ሁኔታ የክልል፣ የዘር፣ የጎሣ፣ የጎጥና የቋንቋ ሥነ መንግሥታዊ ቡድኖች አሉ፡፡ በዜግነት ላይ የተመሠረተና አገር-አቀፍ ቡድን ካልተጠናከረ አንድ ቡድን ብቻውን አገሪቱን ማስተዳደር አይችልም፡፡ ምንጊዜም አናሳ ሆኖ ነው የሚገኘው፡፡ ወያኔ ብቻውን ኢትዮጵያን ማስተዳደር ስላልቻለ የአማራን እንዲሁም የኦሮሞና የደቡብ «ብሔሮችን»አአጣምሮ በበላይነት ለሀያ ሰባት ዓመታት «ክርን አማስት»አእያለ ቆየ፡፡ አሁን ግን ከወያኔ በስተቀር ሌሎቹ ክርስትና እየተነሱ «..ዴፓ» አተሰኝተዋል፡፡ ወያኔ አሁንም ነጻአውጪ ግንባርና ጠመንጃ ያልፈታ ነው፡፡ የሥነ መንግሥት (የፖለቲካ) ተወዳዳሪ ቡድኖች በዘር፣ በጎሣ፣ በአካባቢ ስምና በሃይማኖት ከተሰየሙና ከተንቀሳቀሱ አባሎቻቸውም ሆኑ ደጋፊዎቻቸው የየራሳቸው ሰዎች ይሆናሉ፡፡ ሁሉም ሁለንተናዊ ራዕይ አይኖራቸውም፡፡ የአማራ ሥነ መንግሥት ቡድን አባልነት ካልተስማማኝ ወደ ኦሮሞው ለመቀላቀል እንዴት እችላለሁ፤ ኦሮሞ መሆን አለብኝ፡፡ መርሆዉና ዓላማው በራሱ አቀፍ መልካም ቢመስልም በአባልነት ተቀባይነት አይኖረኝም፡፡ የትግራይ የነጻነት ግንባር አባልም መሆን አልችልም፡፡ ከትግራይ ሰው በስተቀር የሌላ አካባቢ ሰው አባል ነው ሲባል አልሰማሁም፡፡

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Posted by on Feb 22 2019. Filed under News, Views and Opinions. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

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Warka
Warka ዋርካ
the Pioneering Ethiopian Discussion
Forum in Amharic



The then-TPLF-dominated regime in Ethiopia was the first in sub-Saharan Africa to actively engage in political censorship of the Internet .

Since May 2006, the most popular Ethiopian web sites (including CyberEthiopia) and several blogs have been blocked across the nation. The apparent objective was to prevent the dissemination of information that is critical of the regime.

Following the political protests which have swept the nation since November 2015, the regime has routinely shutdown the Internet and restricted access to Social Media (including Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber) and indicated its keenness to control Social Media.

On 22nd June 2018, the new Prime Minister Dr Abye Ahmed's government reported that it had unblocked 264 websites including CyberEthiopia.com after 12 years of blockage as attested by the OONI’s thorough verifications of our website’s unblocking .




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